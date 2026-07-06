Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Hubschrauber sucht nach flüchtigem Rollerdieb - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Sonntagabend gegen 19:40 Uhr fahndete die Polizei mit einem Hubschrauber nach einem geflüchteten Rollerdieb. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Mann den Roller in ein Feld in der Sankt-Töniser-Straße warf und sich anschließend zu Fuß entfernte. Er informierte die Polizei, die nach ersten Ermittlungen feststellte, dass der Roller am Sonntagmittag in der Lindenallee in Tönisvorst als gestohlen gemeldet worden war. Zur Fahndung nach dem Dieb wurden neben Streifenwagenbesatzungen auch ein Hubschrauber eingesetzt, jedoch ohne Erfolg. Der Mann ist circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, hat schwarze Haare und trug eine hellgraue Jeans, einen dunklen Hoodie, schwarze Turnschuhe mit weißen Streifen und einen schwarzen Gürtel. Falls Sie Hinweise zu dem Mann geben können, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (541)

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