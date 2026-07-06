Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Pkw überschlägt sich - Mann leicht verletzt

Nettetal-Leuth (ots)

Am Samstag, dem 4. Juli, kam es um 16:55 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein 83-jähriger Mann aus Straelen leicht verletzt wurde. Der Mann fuhr auf der Geldrischen Straße in Richtung Straelen, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Das Auto prallte von dem Baum ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Straße blieb bis circa 19:15 Uhr für die Unfallaufnahme und Bergung gesperrt. /jk (540)

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