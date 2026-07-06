Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbruch in Schmuckgeschäft - Kriminalpolizei sucht Hinweise

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Nacht zum 4. Juli kam es gegen 2:30 Uhr zu einem Diebstahl aus dem Schaufenster eines Schmuckgeschäfts in der Breyeller Straße in Lobberich. Eine Zeugin hörte zur genannten Zeit ein lautes Geräusch, als hätte jemand eine Scheibe eingeschlagen. Daraufhin begab sie sich nach draußen. Dort entdeckte sie zwei etwa 180-185 cm große Männer mit Kapuzenpullovern, die wegrannten. Laut aktuellem Stand wurden diverse Ausstellungsringe gestohlen. Falls Sie Hinweise haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (539)

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