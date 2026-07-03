Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Unfall mit schwer verletzter Person - Vorfahrt missachtet

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 18:50 Uhr auf der B509 an der Anschlussstelle Nettetal der Autobahn 61 zu einem Unfall. Eine 24-jährige Frau aus Neuss fuhr auf der B509 in Richtung Dyck. An der Anschlussstelle Nettetal wollte sie nach links auf die A 61 in Richtung Koblenz abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 76-jährigen Frau aus Mönchengladbach. Diese fuhr aus Dyck kommend in Richtung Boisheim. Durch den Unfall wurde der Wagen der 76-Jährigen gegen den Wagen eines 62-Jährigen aus Nettetal geschleudert, der von der A 61 kommend an der Kreuzung wartete und im weiteren Verlauf in Richtung Dyck abbiegen wollte. Die Nettetalerin musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Neusserin wurde leicht verletzt, der 62-Jährige blieb unverletzt. /jk (529)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell