POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Brand auf Friedhof

Viersen-Lind (ots) - Nach einem Raub in einem Waldstück in der Nähe der Straße Peelsheide am Dienstag hat die Polizei die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Tatverdächtigen aufgenommen. Eine 34-jährige Viersenerin war dort joggen, als sie von einem unbekannten Mann angegriffen wurde. Er versuchte, ihr einen Ring vom Finger zu reißen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Mann schlug der Joggerin gegen den Kopf, sodass ...

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