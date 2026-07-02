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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Brand auf Friedhof

Nettetal-Lobberich (ots)

Am 1. Juli 2026 brannte es gegen 21:15 Uhr auf einem Friedhof an der Breyeller Straße in Nettetal. Insgesamt gerieten zwei Bäume, ein Mülleimer und eine Hecke in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Falls Sie Hinweise zu dem Brand geben können, melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (524)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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