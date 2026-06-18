Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Hubschrauber sucht nach Täter - Hinweise gesucht

Viersen (ots)

Am 18.06.2026 gegen 00:00 kam es zu einem Einbruch in ein Fachgeschäft für Heimtierbedarf auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Viersen. Dort wurde durch mindestens einen unbekannten Täter ein Fenster aufgehebelt. Anschließend wurden Räumlichkeiten des Geschäfts durchwühlt. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist bislang noch unklar. Durch die Polizei wurde mittels Hubschrauber und einem Diensthund nach dem Täter gesucht. Dies blieb leider erfolglos. Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch? Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (456)

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