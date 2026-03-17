Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pkw-Fahrer übersieht beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen Pedelec Fahrer - Der Pedelec Fahrer wird schwer verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Montag, den 16 März, um 18:50 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Bahnhofstraße in Schwalmtal-Waldniel. Ein 56-jähriger Mann aus Niederkrüchten wollte mit seinem Pkw einen Garagenhof verlassen, um in den fließenden Verkehr der Bahnhofstraße zu fahren. Der auf der Vorfahrtsstraße fahrenden 21-jährige männlichen Pedelec Fahrer aus Schwalmtal fuhr in Fahrtrichtung Industriestraße. Dieser versuchte eine Vollbremsung einzuleiten. In Folge dessen stürzte er über seinen Lenker. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus verbracht. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der 02162/377-0 zu melden. /hl (173)

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