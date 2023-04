Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Abbiegender Autofahrer nimmt Radfahrer die Vorfahrt - leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Mittwoch gegen 7.45 Uhr ist ein 52-jähriger Radfahrer aus Viersen leicht verletzt worden, als ihm ein Autofahrer die Vorfahrt nahm.

Der Radfahrer war auf dem Radweg an der Dülkener Straße von Dülken in Richtung Viersen unterwegs. Ein 47-jähriger Viersener war mit seinem Auto in der gleichen Richtung auf der Straße unterwegs. Er wollte nach rechts in den Aachener Weg abbiegen. Dabei achtete er nicht darauf, ob jemand auf dem Radweg unterwegs war, sondern bog ab.

Der Radfahrer konnte trotz einer Bremsung einen Zusammenprall mit dem Kastenwagen nicht verhindern. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. /hei (376)

