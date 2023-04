Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - 51-Jähriger leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Morgen des heutigen Mittwochs hat es einen Verkehrsunfall auf der Dülkener Straße / Aachener Straße in Viersen gegeben. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Dülkener Straße in Fahrtrichtung Viersen. An der Kreuzung Dülkener Straße / Aachener beabsichtigte der Viersener nach rechts abzubiegen. Hierbei schaute der 47-Jährige nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 51-jährige Viersener befuhr den dortigen Radweg in die gleiche Fahrtrichtung. Der Radfahrer stürzte auf Grund dessen und wurde hierbei leicht verletzt. / AM (372)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell