Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Automatenaufbrüche und versuchter Einbruch in ein Kiosk

Schwalmtal (ots)

In der Nacht von Samstag, 08.06. zum Sonntag, 09.06. , versuchten Unbekannte mit dem Einsatz eines Glasschneiders ein Kiosk an der Polmansstraße einzubrechen, was aber misslang. Möglicherweise wandten sich die Täter dann einem einfacheren Ziel zu und knackten dann an der Renneperstraße und der Dülkener Straße zwei Zigarettenautomaten. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter

