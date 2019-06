Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal/Brüggen: Autofahrer zwei Mal unter Drogeneinfluss unterwegs

Nettetal/Brüggen (ots)

Gleich zweimal musste ein 38-jähriger Autofahrer am gestrigen Dienstag mit zur Blutprobe. Das erste Mal nach einem Unfall, bei dem er gegen 14.40 Uhr auf der Stiegstraße in Brüggen-Bracht einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren war. Es entstand lediglich Sachschaden, allerdings stand der 38-Jährige unter Drogeneinfluss. Die Einsatzkräfte untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Da der Mann im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung. Gegen 18.00 Uhr meldete sich der Fahrer des beschädigten Autos bei der Polizei, dass der 38-Jährige seinen Wagen gerade abgeholt habe und in Richtung Kaldenkirchen gefahren sei. Die Polizeistreife hielt den Mann in Kaldenkirchen auf dem 'Juiser Feld' an. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde dem 38-Jährigen eine zweite Blutprobe entnommen. Den Fahrzeugschlüssel beschlagnahmten die Einsatzkräfte, zudem erhoben sie eine zweite Sicherheitsleistung. /wg (656)

