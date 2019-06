Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Schwalmtal (ots)

Am heutigen Sonntag, d.02.06. , gegen 12.30 Uhr entdeckten die "Haushüter" eines freistehenden Einfamilienhauses in der Nähe der Lüttelforster Mühle an der Straße "Lüttelforst" einen Einbruch. Die Tatzeit kann nicht genau eingrenzt werden, die unbekannten Täter hatten eine rückwärtige Terrassentüre aufgehebelt und das ganze Haus durchsucht. Zum Stehlgut können keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0.

