Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Trickdiebin mit Klemmbrett-Trick bestiehlt Senior

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 12.10 Uhr, wurde ein 79-jähriger Senior aus Waldniel Opfer eines Trickdiebstahls. Der Mann hatte bei seiner Bank Geld abgehoben und dieses in einem Umschlag verpackt in seiner Jackeninnentasche deponiert. Dort befand sich auch sein Portemonnaie. Auf der Wallstraße wurde er dann von einer jungen Frau angesprochen, die ihm nach etwas Kleingeld fragte. Als der Senior sein Portemonnaie aus der Tasche holte, verwickelte die Frau ihn in ein Gespräch und hielt ihm ein Klemmbrett mit einer Unterschriftenliste vor. Plötzlich lief die Frau in Richtung Dülkener Straße weg. Kurze Zeit später bemerkte der Senior, dass der Umschlag mit dem Geld aus seiner Innentasche verschwunden war. Die Trickdiebin ist ca. 20 Jahre alt und schlank. Sie hat lange schwarze Haare und war komplett schwarz gekleidet. Hinweise auf die Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei unter der Nummer 02162/377-0. /wg (632)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell