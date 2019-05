Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen - St. Hubert: Autofahrerin fährt auf wartenden Pkw auf

Kempen - St. Hubert (ots)

Am Montag, gegen 12.20 Uhr, fuhr eine 50-jährige Autofahrerin aus Kempen auf der Aldekerker Straße in Richtung Voesch. An der Einmündung zur Hunsbrückstraße achtete sie nicht auf den Pkw einer 56-jährigen Kempenerin. Diese wollte in die Hunsbrückstsraße abbiegen, wartete jedoch, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Die 50-Jährige kollidierte mit dem Auto der 56-Jährigen und schob diesen in den Gegenverkehr. Hier stieß dieser mit dem Wagen eines 59-jährigen Mannes aus Kamp-Lintfort zusammen. Die 56-Jährige und die 50-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (564)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell