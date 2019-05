Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Führerschein nach Verkehrsunfall beschlagnahmt

Viersen: (ots)

Am Donnerstag um 10:56 Uhr kam es auf der Gladbacher Straße in Höhe Sophienstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei befuhr ein 34-jähriger Willicher die Gladbacher Straße in Richtung Mönchengladbach. Mit laut Zeugenangaben deutlich überhöhter Geschwindigkeit prallte er auf gerader Strecke gegen zwei parkende Autos. Das Fahrzeug des Willichers überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich mit leichten Verletzungen selber aus dem Auto befreien. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, die Gladbacher Straße musste rund um die Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Die Polizei stellte das Fahrzeug und den Führerschein des Willichers sicher. Die Ermittlungen dauern an./ah (549)

