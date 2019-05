Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen

St. Tönis: Unbekannte stehlen zwei Autos

Kempen / St. Tönis (ots)

Zwischen Dienstag, 20.00 Uhr und Mittwoch, 06.30 Uhr, stahlen Unbekannte auf der Josephine-Foerster-Straße in Kempen einen schwarzen Audi S5 Sportback. Das Fahrzeug hat ein Glasschiebedach, Titan-Felgen und hat das Kennzeichen VIE-CS 13. In St. Tönis, auf der Krefelder Straße, stahlen Unbekannte zwischen Dienstag, 17.00 Uhr und Mittwoch, 06.00 Uhr einen silberfarbenen BMW X5. Auffällig sind die schwarzen Felgen, die abgedunkelten Scheiben im Fond und das KK-Kennzeichen, das die Ziffern 5000 trägt. In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise auf den Verbleib der Fahrzeuge oder auf tatverdächtige Personen. Hinweise bitte an die Kempener Kripo über die 02162/377-0. /wg (540)

