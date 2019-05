Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Unbekannte stehlen Radlader - Polizei sucht Zeugen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 16.30 Uhr und Donnerstag, 07.00 Uhr, stahlen Unbekannte von einer Baustelle auf der Steyler Straße in Kaldenkirchen einen orange-roten Radlader der Marke Atlas. Auf der Arbeitsmaschine ist mit Sprühfarbe die Ziffer "5" aufgebracht. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges oder auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei in Dülken unter der Nummer 02162/377-0. /wg (510)

