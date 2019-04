Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Neue Spuren nach Einbruch in Einfamilienhaus- Kripo bittet um Hinweise auf Fahrzeug mit französischen Kennzeichen

Kempen: (ots)

Es gibt erste Spuren im Fall eines Wohnungseinbruchs in Kempen, über den wir heute in unserer Meldung 427 berichtet haben. Nach Angaben eines Nachbarn dürften die Einbrecher am Dienstag gegen 11:30 Uhr im Haus gewesen sein. Zu dieser Zeit hatte er ein seltsames Poltern aus dem Nachbarhaus gehört. Gegen 12:20 Uhr erhielt die Polizei über Notruf Kenntnis, dass Nachbarn beobachtet hatten, wie dunkelhaarige Männer im Alter zwischen 25-30 Jahren über einen Gartenzaun auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses auf der von-Loe-Straße gelangt waren. Als sie den Zeugen erblickten, ergriff das Quartett die Flucht in einem dunklen Audi mit französischem Kennzeichen. Das Fahrzeug war auf der Clemens-August-Straße geparkt. Eine sofort ausgelöste Fahndung der Polizei verlief negativ. Das verdächtige Fahrzeug war am Dienstagvormittag bereits in Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Kreis Kleve aufgefallen. Auch zu dieser Beobachtung gibt es eine Personenbeschreibung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4241691 Die Kripo Viersen bittet um weitere Hinweise zu dem verdächtigen Fahrzeug und seinen Benutzern unter der Rufnummer 02162/377-0. Einmal mehr appelliert die Polizei: Scheuen Sie sich nicht, uns über die 110 anzurufen, wenn Sie zum Beispiel seltsame Geräusche aus einem Haus in der Nachbarschaft bemerken. Wir schauen gerne nach, ob die Verursacher Einbrecher sind./ah (432)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell