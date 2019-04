Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Nette: Radfahrer wird bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Viersen-Nette (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer aus Schwalmtal auf der Boisheimer Straße aus Richtung Dülken. Aus einem Seitenweg zu den Häusern 65-67 kam ein Auto, das von einem 60-jährigen Viersener gelenkt wurde. Auf Grund eines geparkten Autos war die Sicht aus beiden Richtungen eingeschränkt. Obwohl der Autofahrer vorsichtig in den Einmündungsbereich fuhr, übersah er den Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 54-jährige Pedelec-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er und seine 52-jährige Ehefrau, die mit ihrem Rad einige Meter hinter ihrem Mann fuhr und einen Schock erlitt, wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt. /wg (431)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell