Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen St. Hubert: Garagenbrand am 17.03. - Polizei ermittelt Brandursache

Kempen - St. Hubert (ots)

Am 17.03.2019 wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf der Evangelischen Kirchstraße in St. Hubert gerufen. In einer Garage, die sich unter einem Mehrfamilienhaus befindet, war ein Brand ausgebrochen. Zur Ermittlung der Brandursache zogen die Ermittler der Viersener Kriminalpolizei einen Sachverständigen hinzu. Dieser kam zu dem Ergebnis, dass ein technischer Defekt zu dem Brand geführt hat. /wg (349)

