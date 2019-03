Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Wohnungseinbruch scheitert

Schwalmtal-Amern (ots)

Zu einem versuchten Wohnungseinbruch kam es am vergangenen Wochenende auf dem Kockskamp in Amern. Wie der Polizei heute angezeigt wurden, hebelten die Täter an der Haustür, konnten diese jedoch auf Grund der guten Sicherungen nicht öffnen. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei unter der Nummer 02162/377-0. /wg (318)

