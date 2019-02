Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Mann entblößt Geschlechtsteil vor Kindern

Viersen: (ots)

Am Wochenende wurde bekannt, dass am Freitag gegen 15:15 Uhr ein bislang unbekannter Mann vor zwei sieben und zehn Jahre alten Mädchen sein Geschlechtsteil entblößte. Zur Tatzeit dürften sich zahlreiche Passanten in der Fußgängerzone aufgehalten haben. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0.

Die beiden Kinder hatten beim Bäcker Stinges an der Bahnhofstraße eingekauft, als sich aus Richtung DM-Markt ein Mann näherte. Dieser entblößte vor den Kindern sein Geschlechtsteil und ging dann in Richtung Woolworth/Casinogarten davon. Er war Mitte 40 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Er trug eine dunkelblaue Jeanshose und eine braune Jacke. Er hatte ein auffallend rundes Gesicht und einen schlurfenden Gang. Er hatte eine weiße Tasche ohne Aufdruck bei sich./ah (249)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell