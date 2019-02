Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Wieder Unfälle verhindert - Polizei kontrolliert Auto- und Radfahrer

Kreis Viersen (ots)

Vielleicht ist die Aussage etwas hochgegriffen, doch am gestrigen Mittwoch kontrollierten erneut viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Rad- und Autofahrer in mehreren Kommunen des Kreises. Ziel war es, wie bei jeder Kontrolle, alle Verkehrsteilnehmer zu einem richtigen Verhalten im Straßenverkehr zu ermutigen. Denn immer noch ereignen sich zu viele Unfälle, bei denen Radfahrer, insbesondere Kinder, in Unfälle verwickelt und verletzt werden. Ein falsches Verhalten, was zu den Hauptursachen für Radfahrunfälle zählt, ist die falsche Benutzung der Radwege. Häufig fahren Radler auf der falschen Seite und behindern dadurch die anderen oder werden von abbiegenden Autofahrern übersehen. Achtmal mussten die Einsatzkräfte deswegen Radfahrer gestern verwarnen. Zwei Verwarnungen wurden wegen Handybenutzung ausgesprochen. Ein Radler kassierte eine Anzeige, weil er bei Rot über eine Ampel gefahren war - zum Glück kam in dem Moment kein Auto! Im Verlauf der Kontrollen ahndeten die Einsatzkräfte weitere diverse Ordnungswidrigkeiten. Ein kontrollierter Autofahrer hatte gar keinen Führerschein, ihn erwartet eine Strafanzeige. /wg (240)

