Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Reifendiebe flüchten - Polizei sucht Zeugen

Viersen (ots)

In der Nacht zu Montag, gegen 00.45 Uhr, wurden Polizeikräfte zu einem Autohaus auf dem Kränkelsweg in Viersen gerufen. Zeugen hatten drei Männer beobachtet, wie sie sich an den Rädern von Autos zu schaffen gemacht hatte. Wie die Beamten feststellten, hatten die Täter bereits von fünf Autos die Reifen abmontiert und zum Abtransport bereitgelegt. Als sie von dem Zeugen beobachtet wurden, flüchteten die drei zu einem bereitstehenden Auto und flohen in unbekannte Richtung. Alle drei trugen helle Kleidung, einen Kapuzenpullover oder Jacke mit Kapuze. Einer trug auf dem Rücken einen Rucksack. Mögliche Hinweise auf Tatverdächtige oder verdächtige Fahrzeuge bitte an die Kriminalpolizei über die Nummer 02162/377-0. /wg (221)

