Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus auf dem Buchenweg

Nettetal - Lobberich (ots)

Ein unbekannter Einbrecher schraubte, gegen 06.30 Uhr, das Türgitter einer Kellertür ab und gelangte so in die Wohnung. Hier durchsuchte er alle Räumlichkeiten in beiden Etagen. Als der Täter ins Schlafzimmer kam, wurden die Bewohner wach. Der Einbrecher flüchtete sofort. Unter anderem wurde eine Fotokamera und ein Handy entwendet. Die genaue Art und Höhe der Beute stand noch nicht fest. Wer kann Hinweise geben? Bitte an die Polizei Viersen, Telefonnummer 02162 377 0.

