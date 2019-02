Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Linde: Beim Wenden anderes Auto übersehen - Autofahrerin wird schwer verletzt

Schwalmtal-Linde (ots)

Am Freitag, gegen 10.30 Uhr, fuhr ein 65-jähriger Autofahrer aus Brüggen auf der Straße Linde in Richtung Waldniel. An der Einmündung zur Kahrstraße bog er in diese ein und wendete seinen Pkw. Dabei übersah er augenscheinlich den hinter ihm fahrenden Pkw. Dessen Fahrerin, eine 57-jährige Amernerin, konnte weder bremsen noch ausweichen. Bei dem Zusammenstoß wurde die Autofahrerin verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wb (186)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell