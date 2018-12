POL-VIE: Kempener bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kempen (ots) - Ein 28jähriger Kempener befuhr am 07.12.2018 um 14:15 Uhr mit seinem Pkw die Vorster Straße (L361) in Kempen aus Richtung Vorst in Fahrtrichtung Kempen. In Höhe des Abschnitt 34, km 2,269, gerät er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn, überquert dabei einen Grünstreifen und einen Radweg und fährt schließlich frontal vor einen Straßenbaum. Er wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und mittels RTW dem Krankenhaus Kempen zugeführt. Der Pkw des Kempeners erlitt einen Totalschaden.

