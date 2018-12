POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Willich (ots) - Am gestrigen Tag, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür einer Wohnung, auf der Dammstraße, auf. In der Wohnung wurden einige Schränke durchsucht. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0./

