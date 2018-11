POL-VIE: Viersen: Kind bringt Radfahrer zu Fall - leicht verletzt

Viersen (ots) - Am gestrigen Dienstag, gegen 13.00 Uhr, fuhr ein 15-jähriger Radfahrer auf dem Radweg des Konrad-Adenauer-Rings in Viersen in Richtung Willy-Brandt-Ring, als plötzlich ein Junge auf den Radweg in Richtung Straße lief. Der 15-jährige Schüler musste stark bremsen. Dabei fiel er über das Lenkrad auf den Radweg und verletzte sich leicht. Der Junge lief weiter und stieg möglicherweise in ein Auto. Das Kind ist ca. 11 Jahre alt, trug eine silberfarbene Jacke und einen Rucksack. Zeugen des Unfalls werden gebeten, ihre Hinweise dem Verkehrskommissariat in Viersen unter der Nummer 02162/377-0 mitzuteilen. /wg (1528)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell