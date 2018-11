POL-VIE: Viersen-Helenabrunn: Brand am Sportplatz - Ermittlungen aufgenommen

Viersen-Helenabrunn (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 06.40 Uhr, brannte auf dem Sportgelände am Ummertalweg in Viersen eine Blockhütte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und einen Sachverständigen hinzugezogen. Auf Grund des Zerstörungsgrades kann aber noch nicht gesagt werden, wie der Brand entstanden ist. Die Polizei hat Proben entnommen, die nun untersucht werden. /wg (1592)

