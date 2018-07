POL-VIE: Bewohner vertreiben Einbrecher

Nettetal-Breyell: (ots) - Am heutigen Dienstag, gegen 01.00 Uhr, wurden Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Christian-Rötzel-Allee, durch Geräusche aus dem Garten aufgeschreckt. Als sie nachschauten, bemerkten sie eine männliche Person im Garten. Ein Bewohner schrie die Person an, die dann in Richtung Bahnstrecke, ohne Beute, flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei Viersen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02162 3770

