POL-VIE: Brüggen: Unbekannte stehlen Landrover

Brüggen (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, ca. 19.30 Uhr und Freitag, 07.20 Uhr, stahlen unbekannte Diebe einen schwarzen Landrover mit KR-Kennzeichen auf der Roermonder Straße in Brüggen. Das Fahrzeug stand vor dem Haus und war mit einem Keyless-Go System ausgerüstet. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs oder tatverdächtige Personen bitte an die Kripo in Dülken unter der Nummer 02162/377-0. Die Polizei rät: Wenn Sie ein Fahrzeug mit einem Keyless-Go System haben, parken Sie es nach Möglichkeit in der Garage, um keine Tatanreize zu schaffen. Achten Sie darauf, dass der Sensor so weit wie möglich vom Fahrzeug entfernt ist. Mit dem Deponieren des Sensors an der Haustür oder im Flur und dem Parken des Fahrzeugs in der Einfahrt machen Sie es den Dieben zu leicht. Zusätzlich zu der entsprechenden Entfernung vom Auto sollten die Sensoren gegen Funkwellen abgeschirmt werden. Dafür kann man den Sensor in speziellen mit Schutzfolie versehenen Schlüsselmäppchen deponieren oder in "Schlüsseltresoren" aus Metall aufbewahren./wg (265)

