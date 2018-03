POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Polizei sucht Zeugin nach versuchter räuberischer Erpressung

Tönisvorst - St. Tönis (ots) - Unbekannter schlug einen Mann aus Grefrath und forderte Geld. Am Mittwoch, gegen 15.00 Uhr, wurde ein 48-jähriger Grefrather auf der Kaiserstraße in St. Tönis von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Mann schlug dem Grefrather mehrfach ins Gesicht und forderte Geld. Als sich eine Passantin einmischte und dem Grefrather half, entfernte sich der Täter mit zwei weiteren Männern, die sich in der Nähe aufgehalten hatten. Die Kriminalpolizei sucht die Passantin, die dem Mann half, als Zeugin. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Kempen unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. Der Grefrather beschreibt den Täter als südländisch, ca. 40 Jahre alt und ca. 1,75 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur, kurze dunkle Haare und einen kurzgeschorenen, schwarzen Vollbart. /wg (263)

