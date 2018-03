POL-VIE: Nettetal/Niederlande: Zeuge hält gestohlener Bagger an, Fahrer flüchtet

Nettetal/Niederlande (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr 21.00 Uhr, stahlen Unbekannte von einem Betriebshof auf der Knorrstraße in Kaldenkirchen einen Bagger. Parallel zur direkt verständigten Polizei suchten Bekannte des Geschädigten nach der Arbeitsmaschine. Noch während Polizeikräfte den Diebstahl aufnahmen, hatte ein Zeuge den Bagger im niederländischen Grenzgebiet gesichtet. Der Bagger hielt an, der Fahrer flüchtete unerkannt, noch bevor die niederländische Polizei antraf. Die Ermittlungen dauern an. /wg (262)

