POL-VIE: Nettetal-Breyell: Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Nettetal-Breyell (ots) - Am Mittwoch, gegen 16.40 Uhr, fuhr ein 60-jähriger Breyeller mit seinem Fahrrad auf der Straße Felderend in Richtung Fongern. An der Einmündung zur Krämerstraße stürzte der Mann ohne ersichtlichen Grund und blieb auf der Straße liegen. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatte, halfen dem Breyeller wieder auf die Beine und verständigten einen Krankenwagen. In einem Krankenhaus wurde der Radler ambulant behandelt. Da er deutlich nach Alkohol roch, führten die Polizeibeamten bei dem Mann einen freiwilligen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Ein Arzt entnahm dem Radler eine Blutprobe, die Polizeikräfte fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. /wg (260)

