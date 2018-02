POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Dreiste Trickdiebin trifft auf resolute Seniorin

Tönisvorst-St. Tönis: (ots) - Am Mittwoch, gegen 10:55 Uhr, schellte eine fremde Frau bei einer betagten Seniorin an einem Einfamilienhaus auf der Pappelallee. Die Frau gab vor, gebrauchte Gegenstände ankaufen zu wollen. Hierbei drückte sie die Seniorin ins Haus und begab sich ungefragt durch alle Räume und auch ins Obergeschoss. Als die Seniorin das Obergeschoss ebenfalls erreicht hatte, traf sie die unerwünschte Besucherin im Schlafzimmer an. Die Fremde hatte Schmuck aus einer Schatulle genommen. Der Seniorin gelang es, der Frau den Schmuck abzunehmen. Die Fremde verließ daraufhin vermutlich ohne Beute das Haus. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Sie war zwischen 55-60 Jahre alt und etwa 168 cm groß. Sie hatte braune, zu einem Zopf gebundene Haare und einen getönten Teint. Die Seniorin beschrieb sie als "Ausländerin". Sie sprach akzentfreies Deutsch und trug einen braunen Wollmantel und einen braunen Schal. Vielleicht hat die angebliche Gebrauchtwarenhändlerin auch andernorts ihr Glück versucht? Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (257)

