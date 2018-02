POL-VIE: Viersen/Schwalmtal: Betrüger versuchen es immer wieder - erneute Betrugsversuche am Telefon

Viersen/Schwalmtal (ots) - Im Laufe des Tages wurden der Polizei über 40 weitere Betrugsversuche angezeigt. Falsche Polizeibeamte gaben vor, Geld oder auch Wertsachen sichern zu müssen, da man Einbrecher festgenommen habe. In manchen Fällen forderten die Betrüger die Angerufenen auf, Geld oder Wertsachen aus Bankschließfächern zu holen. In keinem Fall war der Versuch erfolgreich. Alle Angerufenen erkannten den Betrug und legten auf. Die Betrüger versuchen dadurch zu täuschen, indem sie durch technische Tricks die Rufnummer 110, oft mit der Vorwahl 02162, im Display anzeigen lassen. Fallen Sie nicht auf diesen Trick herein. Die Polizei ruft nicht über die 110 bei Ihnen an. /wg (256)

