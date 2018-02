POL-VIE: Viersen-Dülken: Mehrere Betrugsversuche am Telefon

Viersen-Dülken (ots) - Am gestrigen Dienstag rief ein falscher Polizeibeamter gegen 19:00 Uhr bei mehreren Bewohnern der Brabanter Straße an und versuchte mit der bekannten Masche, Geld und Schmuck zu erbeuten. In vier bisher bekannt gewordenen Fällen rief der falsche Polizeibeamte an und erklärte, dass man Einbrecher festgenommen hätte. Diese hätten einen Zettel dabei gehabt, auf dem der Name des Angerufenen stehen würde. Deswegen müsse man jetzt die Wertsachen wie Geld oder Schmuck sichern. In allen Fällen erkannten die Angerufenen den Betrug sofort, beendeten umgehend das Gespräch und erstatteten Anzeige. /wg (254)

