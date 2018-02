POL-VIE: Brüggen: Geschäftseinbruch

Brüggen: (ots) - Tabakwaren und Spirituosen in noch nicht bekannter Menge erbeuteten Einbrecher in einem Getränkehandel auf der Borner Straße. Am Dienstag, um 01:55 Uhr, warfen die Einbrecher die Scheibe der Eingangstür ein und betraten die Verkaufsräume. Es handelte sich bei den Eindringlingen um drei Personen, davon zwei Männer. Ein Mann war mit einer hellblauen, weiten Jeanshose, blauen Turnschuhen und einer Kapuzenjacke bekleidet. Er hatte einen schwarzblauen Rucksack bei sich. Sein Komplize trug eine dunkle Jogginghose mit weißen Längsstreifen an den Hosenbeinseiten. Zur dritten Person liegt keine nähere Beschreibung vor, die Auswertungen dauern noch an. Hinweise erbittet das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (250)

