POL-VIE: Viersen: Seniorin verstirbt nach Verkehrsunfall

Viersen (ots) - Am Mittwoch, 31.01.2018, wurde eine 89-jährige Frau aus Dülken bei einem Verkehrsunfall auf der Venloer Straße in Dülken schwer verletzt. Sie war mit ihrem Rollator unterwegs und wurde von einem Pkw touchiert. Die Frau fiel auf die Straße und verletzte sich schwer. Wir berichteten in unserer Meldung Nr. 134. Die Dülkenerin verstarb am gestrigen Montag an den Folgen ihrer Verletzungen. /wg (249)

