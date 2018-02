POL-VIE: Kreis Viersen: Verkehrsunfallentwicklung im Jahr 2017

Kreis Viersen (ots) - Zufrieden zeigten sich Landrat Dr. Andreas Coenen, der stellvertretende Abteilungsleiter PD Martin Mester sowie der Leiter der Direktion Verkehr, EPHK Michael Okuhn, bei der diesjährigen Pressekonferenz zur Entwicklung des Verkehrsunfallgeschehens im Jahr 2017. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle ist nach dem Anstieg in den letzten Jahren leicht gesunken, liegt aber immer noch über dem 5-Jahresschnitt. Vorrangig sind Fehler beim Abbiegen und Vorfahrts- oder Geschwindigkeitsverstöße weiter hauptursächlich für viele Unfälle auf den Straßen im Kreis Viersen. Positiver zeigte sich die Entwicklung bei den Radfahrunfällen: Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich die Zahl der verletzten Rad- und Pedelec-Fahrer um 16,3%. Leider starben im vergangenen Jahr sieben Menschen bei einem Unfall oder an dessen Folgen. Dass Unfälle nicht einfach passieren, sondern verursacht werden, machten die Verantwortlichen heute deutlich. Deshalb: "Nehmen Sie Rücksicht auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer und übernehmen Sie Verantwortung im Straßenverkehr! Helfen Sie mit Ihrem richtigen Verhalten, Unfälle zu verhindern.", so lautet der Appell der Polizei im Kreis Viersen für mehr Sicherheit auf den Straßen. In den nächsten Tagen können Interessierte auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Viersen https://viersen.polizei.nrw/ ausführliche Hintergrundinformationen zur Verkehrsunfallentwicklung im Kreis Viersen abrufen. /wg (243)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell