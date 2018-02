POL-VIE: Nettetal-Schaag: Einbruch in Pfarrheim

Nettetal-Schaag: (ots) - Noch steht nicht fest, was die Einbrecher in den Räumlichkeiten der Pfarrgemeinde auf der Schaager Straße erbeuteten. Im Laufe der Nacht zu Freitag hatten die Einbrecher eine Scheibe eingeworfen und mehrere Innentüren aufgebrochen. Da sie Einbruchswerkzeuge am Tatort zurück ließen, könnten sie gestört worden sein., Vielleicht haben Passanten oder Anwohner etwas bemerkt? Hinweise erbittet das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (241)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell