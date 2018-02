POL-VIE: Viersen: Diebstahl einer Geldbörse aus Fahrzeug- Verdächtiger festgenommen

Viersen: (ots) - Ein 32-jähriger polizeibekannter Willicher hatte sich das falsche Opfer ausgesucht: Der Mann hatte am Donnerstag, gegen 14:45 Uhr, die günstige Tatgelegenheit genutzt und aus einem nicht verschlossenen Fahrzeug eine Geldbörse gestohlen. Der Eigentümer beobachtete die Tat und stellt den 32-jährigen zur Rede. Dieser bedrohte den Mann, warf ihm die Beute vor die Füße und flüchtete. Beherzt verfolgten Opfer und ein Zeuge den flüchtenden Dieb und nahmen in bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Verdächtige gestand den Diebstahl, leugnete allerdings die Bedrohung. Die Ermittlungen dauern an. Einmal mehr appelliert die Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zurück und verschließen Sie Ihre Fahrzeuge auch dann, wenn Sie sich in der Nähe aufhalten! Gelegenheitstäter suchen und finden Tatgelegenheiten und Sie haben Kosten und Laufereien, um Ihre Ausweispapiere und Kreditkarten neu ausstellen zu lassen./ah (239)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell