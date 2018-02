POL-VIE: Kreis Viersen: Bilanz Sondereinsatz gegen Einbrecher und Verkehrssünder

Kreis Viersen (ots) - Am gestrigen Donnerstag kontrollierten Polizeikräfte Personen und Fahrzeuge an ausgewählten Stellen im Kreis Viersen. In der Zeit zwischen 12.00 und 20.00 Uhr wurden über 150 Personen und über 200 Fahrzeuge kontrolliert. Durch eine einerseits verstärkte Präsenz in Wohngebieten und durch andererseits verdeckte Maßnahmen mit zivilen Kräften ging die Polizei unter anderem gegen Einbrecher vor. An den Anhaltestellen ahndeten die Einsatzkräfte zudem konsequent jeden festgestellten Verkehrsverstoß. So wurden einige Verwarnungsgelder erhoben, zwei Anzeigen wegen festgestellter Ordnungswidrigkeiten und eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln legten die Beamten vor. Zwar gingen der Polizei keine Einbrecher auf frischtat Tat ins Netz, jedoch sind die Ermittler zuversichtlich, durch die Auswertung der Kontrollergebnisse weitere Erkenntnisse über Täter und Täterstrukturen zu erlangen. / wg (238)

