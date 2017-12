POL-VIE: Einbruch in Schule

Viersen-Dülken (ots) - Am ersten Weihnachtstag gegen 18.15 Uhr informierten aufmerksame Nachbarn der Förderschule in Viersen-Dülken auf der Brabanter Straße die Polizei, nachdem sie das Geräusch von klirrendem Glas aus dem Bereich der Schule vernahmen. Die Einsatzkräfte der Polizei stellten fest, dass bislang unbekannte Einbrecher an die Rückseite des Gebäudes eine Leiter angestellt hatten und so ein Fenster im Bereich des Lehrerzimmers in ca. drei Metern Höhe erreichen konnten. Sie schlugen die Scheibe ein und beschädigten in den Räumlichkeiten eine Holztür. Vermutlich flüchteten sie in Richtung Wacholderweg bevor die Polizei eintraf. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Durch die Hinweisgeber wurde mitgeteilt, dass sich zuvor zwei dunkel gekleidete Personen in verdächtiger Weise in der Nähe der Schule aufgehalten hatten. Eine Person trug eine Hose mit einem hellen Streifen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass bereits an Heiligabend gegen 23.55 Uhr die Scheibe einer Nebeneingangstüre eingeschlagen worden war. Zeugen hatten auch hier Scheibenklirren vernommen, jedoch nicht die Polizei informiert. Über diesen Weg konnte das Lehrerzimmer allerdings nicht erreicht werden. Möglicherweise kamen die Täter am ersten Weihnachtstag zurück, um den Einbruch fortzuführen. Weitere Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (1780)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstellle

Ulrich Rothstein

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192

Fax: 02162/377-1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell