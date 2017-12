Viersen (ots) - Unbekannte brachen in das Maximilian-Kolbe-Haus der Pfarre St. Remigius ein.

Unbekannte brachen zwischen 23.12. und 24.12.2017, 08:15 Uhr ein rückwärtiges Fenster des Pfarrheims St. Remigius an der Josefstraße auf, stiegen in das Maximilian-Kolbe-Haus ein und durchsuchten alle Räume und Behältnisse. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (1779)

