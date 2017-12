POL-VIE: Vorweihnachtlicher Einbruchsversuch

Willich (ots) - Möglicherweise durch den zurückkehrenden Hausbesitzer gestört wurde ein Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Hüevel" in Neersen. Der Mann hatte am heutigen Samstag um 22.15 Uhr die Polizei verständigt, nachdem er Hebelspuren an der rückwärtigen Terrassentüre entdeckt hatte. Ins Haus gelangten der oder die unbekannten Täter nicht ; eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377-0. /KJ (1778)

