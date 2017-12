POL-VIE: Einbruch in Wohnwagen auf Campingplatz

Niederkrüchten-Overhetfeld (ots) - In der Zeit vom 20.12.2017, 18:00 Uhr und dem 23.12.2017, 11:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in eine Parzelle des Campingplatzes "Dilborner Mühle". Dort öffneten sie den Wohnwagen der Geschädigten. In dem Wohnwagen wurde sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Entwendet wurde ein Flachbild-Fernseher, eine Stereoanlage inklusive zwei Boxen und drei Taschenlampen. Eine Sachbeschädigung konnte nicht festgestellt werden. Hinweise auf den oder die Täter sowie verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei Viersen unter der Telefonnummer 02162 377 0.

