POL-VIE: Einbruch in Gaststätte

Kempen - Tönisberg (ots) - In der Morgenstunden des Samstag, 23.12.2017, zwischen 05.00 Uhr und 09.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter an einem Fenster und zerstörten die Scheibe. Die Täter gelangten in die Räumlichkeiten einer Gaststätte auf der Schaephuysener Straße. Dort wurden unter anderem Spirituosen und Lebensmittel entwendet. Die genaue Höhe der Beute steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter der Telefonnummer 02162 377 0.

