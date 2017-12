POL-VIE: Brand mit erheblichem Sachschaden

Brüggen (ots) - Am gestrigen Freitagabend gegen 20.15 Uhr meldete ein Zeuge bei der Feuerwehr einen unklaren Feuerschein aus dem Bereich der Boisheimer Straße. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stellte sich heraus, dass aus bisher unbekannter Ursache der Anbau an einem Einfamilienhaus in Brand geraten war und auch das Wohnhaus schon in Mitleidenschaft gezogen hatte. Die Hausbewohner konnten sich unverletzt aus dem Gebäude retten, der entstandene Sachschaden kann zur Zeit noch nicht beziffert werden.

Da die (Nach) - Löscharbeiten der Feuerwehr noch andauern, konnte der Brandort noch nicht durch die Kriminalwache begutachtet werden; der Brandort wurde beschlagnahmt.

